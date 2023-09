Grzegorz Krychowiak deixa seleção da Polónia após cumprir 100 jogos

"Ter jogado 100 jogos de águia ao peito será para sempre a maior honra da minha vida, enquanto pessoa e jogador. É tempo de dizer 'obrigado'. A partir de hoje, deixo de jogar pela seleção da Polónia. Agradeço aos adeptos, à minha família, treinadores e a todos os que conheci durante esta caminhada", informou o jogador, de 33 anos, nas redes sociais.



Krychowiak atingiu o 100.º jogo pela Polónia em 10 de setembro, na derrota diante da Albânia (2-0), a contar para o apuramento para o Euro2024 e que ditou o afastamento do português Fernando Santos do comando da seleção polaca.



É o segundo jogador com mais encontros pela Polónia, sendo apenas superado pelo avançado Robert Lewandowski, que conta com 144.



Além do centenário de internacionalizações, o médio, atualmente ao serviço dos sauditas do Abha Club, conta ainda com cinco golos apontados pela seleção do seu país, a qual representou nos mundiais de 2018 e 2022, bem como nos europeus de 2016 e 2020.



Em termos de clubes, conta no currículo com passagens por Bordéus, Reims, Nantes, Sevilha, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion, Lokomotiv Moscovo, FC Krasnodar, AEK e Al Shabab.