Guarda-redes André Moreira deixa Aston Villa para regressar ao Atlético de Madrid

23 Jan, 2019

“Podemos confirmar que André Moreira regressa ao Atlético de Madrid. Desejamos ao André toda a sorte para o futuro”, refere o clube de Birmingham, 13.º classificado no ‘Championship’, na conta oficial no Twitter.



André Moreira, de 23 anos, é jogador do Atlético de Madrid desde 2014/15, mas nunca jogou pelos ‘colchoneros’, tendo sido emprestado, anteriormente, ao Moreirense, União da Madeira, Sporting de Braga e Belenenses.



Em julho de 2017, o guarda-redes formado no Ribeirão, chegou a realizar exames médicos no Benfica, mas a transferência acabou por não se concretizar.