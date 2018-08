Guarda-redes Arrizabalaga assina pelo Chelsea

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2018, 08:22 / atualizado em 09 Ago, 2018, 08:22 | Futebol Internacional

Enquanto os "blues" não avançavam o valor, os espanhóis do Athletic Bilbau, nos quais alinhava Arrizabalaga, informaram que a cláusula de 85 milhões de euros foi acionada.



Com esta contratação, o Chelsea passa a contar com seis jogadores espanhóis no seu plantel: César Azpilicueta, Marcos Alonso, Cesc Fábregas, Pedro e Álvaro Morata.



Esta contratação veio colmatar a saída do guarda-redes internacional belga Thibaut Courtois para o Real Madrid, anunciada poucas horas antes.