Guarda-redes Buffon anuncia final de ciclo e despede-se da Juventus

“O meu futuro está claro. Este ano termino de forma definitiva esta boa e larga experiência na Juventus. Ou paro de jogar, ou, se encontrar algo que me estimule ou que me permita ter uma experiência de vida, terei isso em consideração”, disse à BeIn Sport.



O guarda-redes formou-se no Parma, clube a que chegou a sénior e no qual jogou até 2001, antes de se mudar para a ‘Juve’, completando 17 épocas ininterruptas em Turim até 2017/18, temporada após a qual saiu para o Paris Saint-Germain.



Em Paris, o guarda-redes esteve apenas uma época, suficiente para se sagrar campeão francês, regressando à Juventus nas duas últimas temporadas, com 15 jogos em 2019/20 e 12 já esta temporada.



“Creio que dei tudo pela Juventus. Recebi tudo e mais do que isto não se pode fazer. Chegámos a um fim de ciclo”, justificou ‘Gigi’ Buffon, jogador com recorde de jogos na Série A italiana de futebol, com 656 presenças.