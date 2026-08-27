Guarda-redes cabo-verdiano Vozinha estreia-se em vitória do Colo-Colo na taça

Com a vitória de quarta-feira, perante 20 mil adeptos, no Estádio Nacional, o Colo-Colo garantiu o primeiro lugar do Grupo E da competição e vai defrontar o Audax Italiano nos oitavos de final.



Numa noite fria e chuvosa de inverno, e apesar de um nervosismo inicial, Vozinha adaptou-se bem entre as traves e demonstrou fiabilidade quando exigido, impedindo os visitantes de marcar um golo de consolação e mantendo o nulo.



"Estou muito feliz com o meu primeiro jogo. Foi uma sensação ótima depois de tanto tempo sem jogar", disse o guarda-redes após a partida, em entrevista à transmissão oficial.



O jogador acrescentou que a espera pela estreia foi "normal, faz parte do futebol" e que se deveu à sua inatividade após o Mundial, que, segundo ele, exigiu "duas ou três semanas, por isso precisava de um tempinho para me preparar".



Vozinha, de 40 anos, assinou pelo clube chileno a 03 de agosto, após vários adiamentos, mas ficou no banco nas primeiras três partidas, incluindo o “Superclásico” e domingo frente à Universidade do Chile.



Com o guarda-redes titular Fernando De Paul lesionado, o jovem Gabriel Maureira, de 19 anos, formado na formação do clube, tem jogado, recebendo elogios pela prestação de destaque no "Superclásico".



O técnico do Colo Colo Fernando Ortiz deixou claro que Vozinha não terá o lugar de titular garantido, sublinhando que terá de o conquistar por mérito.



O contrato do cabo-verdiano é de seis meses, com a possibilidade de renovação por mais doze até 2027, pelo qual receberá 30 mil dólares mensais (26.063 euros), segundo a imprensa chilena, após chegar a custo zero ao terminar a ligação com o Chaves, da segunda divisão de Portugal.



A receção a 'Vozinha' em Santiago tem sido digna de uma estrela mundial, depois de se ter tornado um fenómeno global ao alcançar quase 30 milhões de novos seguidores no Instagram pelas suas exibições de destaque contra a Espanha e a Argentina no Campeonato do Mundo, com a estreante seleção de Cabo Verde.



O guarda-redes acabou por ser incluído no onze ideal do Mundial revelado pela FIFA, que é decidido por votos dos adeptos.



O Colo Colo, a equipa com mais títulos nacionais e a única chilena campeã da Copa Libertadores (1991), é o clube mais conceituado onde esteve o cabo-verdiano, que já passou pelo Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldávia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) e AS Trencin (Eslováquia).



A equipa é atualmente líder da liga chilena com 49 pontos, 13 de vantagem para o segundo classificado, a Universidade do Chile, quando faltam 10 jornadas para o final.