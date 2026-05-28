Futebol Internacional
Guarda-redes Daniel Fernandes renova e vai cumprir oitava época no Hamburgo
O guarda-redes internacional sub-21 português Daniel Fernandes renovou com os alemães do Hamburgo e prepara-se para cumprir a oitava época consecutiva na equipa de futebol alemã, informou hoje o clube.
Sem comunicar a duração do novo contrato, o emblema do norte da Alemanha sublinhou que o guarda-redes português, de 33 anos, se tornou “um verdadeiro símbolo” do clube.
“Teve uma grande temporada na Bundesliga e contribuiu significativamente para garantirmos a nossa permanência na Liga. Não só nas suas qualidades em campo, mas como pessoa, um líder no balneário”, referiu o Hamburgo.
Daniel Fernandes, nascido na Alemanha, mas internacional pelos sub-21 de Portugal, fez toda a carreira em equipas germânicas, desde a formação no Bochum e no Borussia Dortmund, com passagens por Osnabrück, Paderborn, Darmstad e Hamburgo.
“Estou muito feliz com a renovação do meu contrato. Sinto uma profunda confiança e conexão com este clube, em que acabei de completar minha sétima temporada. Nunca imaginei que diria isso quando cheguei em 2019”, disse o jogador, citado pelo clube.
Na última época, na qual a equipa terminou a Bundesliga em 13.º lugar, Daniel Fernandes fez 34 jogos, 33 dos quais na Bundesliga e um na Taça da Alemanha, todos como titular.
