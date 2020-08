Guarda-redes Dean Henderson renova com Manchester United até 2025

O guarda-redes, de 23 anos, foi o habitual titular na baliza dos ‘blades’ na época 2019/20 e uns dos grandes responsáveis pela campanha muito positiva do clube na Liga inglesa, assim como já tinha sido em 2018/19, quando a equipa subiu ao principal escalão.



“O caminho que tenho trilhado nos últimos cinco anos foi fantástico para o meu desenvolvimento e o período de empréstimo inestimável no Sheffield United fez parte disso. Vou dar tudo para melhorar a cada dia para que possa jogar o máximo de jogos possível por este grande clube”, disse Dean, aos meios de comunicação do clube.



As boas exibições e os 13 jogos em que conseguiu manter a baliza inviolável na Premier League valeram a chamada à seleção dos ‘três leões’, para os encontros do grupo 2 da Liga das Nações, diante da Islândia e Dinamarca.



“Agora, estou ansioso para me juntar à seleção da Inglaterra e preparar-me para a próxima temporada”, concluiu o guarda-redes, que está ligado ao clube em que atuam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, desde os 14 anos.



Também o treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, mostrou-se “muito satisfeito” pela renovação e enalteceu “o crescimento e experiência” obtida por Dean Henderson no anterior clube.