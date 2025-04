Guarda-redes do Las Palmas no hospital

Na conferência de imprensa posterior ao embate realizado no Estádio de Balaídos, em Vigo, o treinador dos "amarillos", Diego Martínez, anunciou que o guardião estava a fazer exames no hospital, na sequência de um choque com o avançado céltico Borja Iglesias.



“Gostaria de dizer algo, mas não posso (adiantar mais detalhes). Primeiro, seria uma imprudência da minha parte dar uma informação errada. Há que esperar e fazer exames médicos. Se o Jasper Cillessen pediu a substituição, é porque teve evidentemente muita dor. Há que ter calma e deixar que os médicos trabalhem”, salientou o técnico do Las Palmas, que inclui os portugueses Dário Essugo, suplente utilizado, e Fábio Silva, titular.



Aos 27 minutos, numa altura em que as duas equipas estavam empatadas sem golos, o antigo guarda-redes de Ajax, FC Barcelona ou Valência e internacional neerlandês foi rendido pelo croata Dinko Horkas, após ter abandonado o relvado de maca, com dores na zona abdominal, que foi atingida pelos joelhos de Borja Iglesias numa disputa de bola.



Celta de Vigo e Las Palmas empataram na conclusão da 29.ª jornada da Liga espanhola, com Alfonso González a adiantar os anfitriões (45+2 minutos) e Alberto Moleiro (48) a igualar para os visitantes, que ainda viram um golo invalidado a Fábio Silva (70) com recurso ao videoárbitro (VAR), por posição ilegal do escocês Oliver McBurnie na jogada.



O Las Palmas continua no 19.º e penúltimo lugar, com 26 pontos, um abaixo da zona de manutenção, enquanto o Celta de Vigo falhou a aproximação aos lugares de acesso às provas europeias da próxima época e é oitavo, com os mesmos 40 de Rayo Vallecano e Maiorca.