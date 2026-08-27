Guarda-redes Dominik Livakovic junta-se a João Cancelo no FC Barcelona



Barcelona, Espanha, 27 ago 2026 (Lusa) – O guarda-redes Dominik Livakovic, o ‘dono’ da baliza da seleção croata, é reforço do FC Barcelona, tendo assinado contrato até junho de 2030, anunciou hoje o bicampeão espanhol de futebol.



Livakovic, de 31 anos, estava ligado ao Fenerbahçe, mas não contavam para o emblema turco e já em 2025/26 tinha somado empréstimos, primeiro ao Girona e depois ao Dinamo Zagreb.



“O Barcelona é o clube mais popular e é um clube incrível. Desde miúdo, na Croácia, que seguia o FC Barcelona e sonhava jogar aqui”, disse Livakovic, em declarações divulgadas pelo emblema catalão.



O guardião junta-se assim a Joan Garcia, habitual titular, e ao polaco e veterano Wojciech Szczesny na luta pela baliza e vai ser colega de equipa do internacional português João Cancelo.



O FC Barcelona não divulgou os contornos do negócio, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o bicampeão espanhol terá pago dois milhões de euros pela contratação do croata, com mais dois de objetivos.



Dominik Livakovic, que tem 79 jogos pelo seu país, é guarda-redes titular da Croácia desde 2018 e já esteve em três Mundiais e dois Europeus ao serviço da sua seleção.



O guarda-redes iniciou a sua carreira no NK Zagreb, tendo depois passado oito temporadas no Dinamo Zagreb antes de rumar ao Fenerbahçe.