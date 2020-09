Guarda-redes Emiliano Martínez deixa Arsenal e é reforço do Aston Villa

Habitual suplente de Bernd Leno, Martínez destacou-se na última época, quando foi chamado a substituir a partir da 30.ª jornada o lesionado guarda-redes alemão e esteve na conquista da Taça de Inglaterra, com um desempenho positivo.



Esta época esteve na Supertaça inglesa, diante do Liverpool, que os ‘gunners’ venceram no desempate por grandes penalidades.



De acordo com a imprensa, a transferência de Martínez custará aos cofres do Aston Villa cerca de 20 milhões de libras (22 milhões de euros).



Formado nas escolas do Independiente, o guardião, de 28 anos, chegou a Inglaterra em 2010, ainda para os juniores do Arsenal, e esteve sempre ligado aos londrinos, com empréstimos pontuais a Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhamton, Reading e Getafe.