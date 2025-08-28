Guarda-redes espanhol Arnau Tebas deixa PSG para representar Villarreal

O guardião, de 24 anos, terceiro guarda-redes do campeão europeu, atrás do italiano Gianluigi Donnarumma e do russo Matvey Safonov, realizou apenas oito jogos em duas temporadas no PSG, onde chegou a custo zero em 2023, proveniente do FC Barcelona, em que fez toda a formação.



As contratações de Renato Marin e de Lucas Chevalier relegaram o campeão olímpico com a Espanha em Paris2024 ainda mais na hierarquia dos guarda-redes parisienses, mesmo com Gianluigi Donnarumma a ser dispensado.



Na sua primeira temporada em Paris, Tenas disputou seis partidas na Ligue 1 e conquistou os primeiros títulos, respetivamente campeonato e Taça de França, com a formação em que alinham os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.