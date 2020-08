Guarda-redes espanhol Pepe Reina deixa AC Milan e reforça Lazio

Embora os 'laziale' não tenham revelado a duração do vínculo assinado com Pepe Reina, a comunicação social transalpina refere que o guardião, de 37 anos, fica ligado ao emblema romano até 2022.



O experiente guarda-redes, que soma 36 jogos pela seleção espanhola, representou o AC Milan nas últimas duas épocas, sendo que na segunda metade de 2019/20 esteve cedido aos ingleses do Aston Villa.



Pepe Reina conta ainda passagens por FC Barcelona, onde fez toda a formação, Villarreal, Liverpool, clube no qual se destacou durante oito anos, Nápoles e Bayern de Munique.