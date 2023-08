Guarda-redes espanhol Robert Sánchez é reforço do Chelsea

De acordo com a imprensa britânica, os ‘blues’ pagaram 28,9 milhões de euros pelo guardião, de 25 anos, que vai lutar pela baliza dos londrinos com o compatriota Kepa Arrizabalaga, após a saída do senegalês Édouard Mendy para os árabes do Al-Ahli.



Sánchez estava ligado ao Brighton desde 2014/15, época em que deixou os escalões de formação do Levante para rumar ao futebol inglês.



Nestas nove temporadas, realizou 90 partidas pelos ‘seagulls’, sendo que, pelo meio, foi emprestado a Forest Green Rovers e Rochdale.