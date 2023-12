Guarda-redes francês Hugo Lloris assina pelo Los Angeles FC

“O Los Angeles Football Club comunicou hoje ter assinado contrato com o lendário guarda-redes francês Hugo Lloris, num vínculo até 2024 e com opções para 2025 e 2026”, indica o comunicado.



Lloris chega ao futebol dos Estados Unidos depois de 11 épocas no Tottenham, emblema a que chegou em 2012/13, proveniente do Lyon.



Em França, o guarda-redes começou no clube da sua cidade, o Nice, pelo qual fez a formação, antes de integrar a equipa principal.



A maior conquista de Hugo Lloris foi o título mundial com a seleção francesa em 2018, dois anos depois de ter perdido a final do Euro2016 diante de Portugal.