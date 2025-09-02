Guarda-redes Gianluigi Donnarumma no Manchester City por cinco temporadas

Na sua página oficial, o City, clube no qual alinham os portugueses Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, confirma que o internacional italiano “assinou um contrato de cinco temporadas, que o manterá no Estádio Etihad até o verão de 2030”, sem avançar os valores envolvidos que, segundo a imprensa, rondam os 35 milhões de euros.



“Alto, imponente e com 1,96 metros de altura, Donnarumma chega ao Etihad trazendo consigo uma vasta experiência em competições de elite”, escreve o City, acrescentando: “Ao longo de uma carreira já impressionante, o italiano consolidou a reputação de ser um dos melhores guarda-redes em atividade no futebol europeu.



Donnarumma foi formado no AC Milan, clube no qual alinhou até 2021, transferindo-se depois para os franceses do Paris Saint-Germain, onde conquistou quatro títulos de campeão francês, duas Taças e a uma Supertaça de França.



Depois de em maio ter sido peça fundamental para a conquista do inédito título de campeão europeu, 'selado' com uma goleada por 5-0 sobre o Inter de Milão, Donnarumma anunciou em agosto a saída do clube gaulês.



“Desde o primeiro dia em que cheguei, dei tudo de mim – dentro e fora do campo – para conquistar o meu lugar e defender a baliza do Paris Saint-Germain. Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso fazer parte do grupo e contribuir para o sucesso da equipa. Estou desapontado e desanimado”, escreveu o guardião num comunicado divulgado nas redes sociais.



Pouco antes de ter confirmado a contratação do guardião italiano, o City anunciou a saída do guarda-redes brasileiro Ederson, que chegou ao clube em 2017/18 proveniente do Benfica, para os turcos do Fenerbahçe.

