Guarda-redes internacional senegalês Edouard Mendy reforça o Chelsea

Mendy, nascido em França e que optou por representar na seleção o país da mãe, senegalesa, sendo o pai natural da Guiné-Bissau, assinou um contrato de cinco épocas com os ‘blues’, reforçando o setor da baliza, que conta já com Kepa e Willy Caballero.



“Estou muito entusiasmado por me juntar ao Chelsea. É um sonho fazer parte desta equipa e trabalhar com Frank Lampard e a sua equipa”, disse o jogador, de 28 anos, citado no sítio oficial do clube londrino.



Mendy começou no AS Cherbourg, equipa dos escalões inferiores, ainda passou pelo Marselha B, mas foi no Reims, em 2016/17, que deu o ‘salto’ para a Liga francesa, mantendo-se três épocas no clube, antes de assinar na última pelo Rennes.