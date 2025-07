Guarda-redes James Trafford deixa Burnley e regressa ao Manchester City

"Voltar ao Manchester City é um momento muito especial e de orgulho para mim e para a minha família. Sempre sonhei que um dia poderia voltar cá. É o lugar que chamo de lar e um clube muito especial”, reconheceu o ‘guardião’, citado pelo terceiro classificado da Premier League em 2024/25, no qual jogam os internacionais portugueses Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva.



James Trafford, de 22 anos, vinculou-se por cinco anos, até junho de 2030, ao Manchester City, clube no qual concluiu a sua formação, mas nunca competiu pela equipa principal, tendo sido emprestado ao Accrington Stanley (2021/22) e ao Bolton (2022-2023), antes de ser transferido em definitivo para o Burnley (2023-2025), no qual contabilizou 73 partidas.



“Estou muito animado e honrado por ter a oportunidade de trabalhar com [o treinador] Pep [Guardiola] e com um grupo de jogadores de classe mundial. Ainda sou muito jovem e tenho fome de continuar a aprender e a melhorar. Sei que não há ambiente melhor do que o Manchester City para me ajudar a tornar o melhor guarda-redes que puder ser”, frisou.



Campeão europeu de sub-21 pela Inglaterra em 2023, sem qualquer golo sofrido nos seis embates disputados - defendeu um penálti no período de compensação da final vencida perante a Espanha -, era titular no Burnley e foi eleito o melhor guarda-redes da última edição do Championship, na qual os ‘clarets’ foram segundos classificados e regressaram à Premier League apenas um ano depois da despromoção.



Em 2024/25, Trafford esteve imbatível em 29 dos 45 jogos disputados na prova e igualou o recorde sem sofrer golos em uma única temporada nos quatro principais escalões ingleses, consentindo 16 tentos, registo mais baixo de sempre entre a segunda e a quarta divisões locais.



“James Trafford já é um dos jovens guarda-redes mais talentosos do futebol inglês e estamos muito felizes por recebê-lo de volta. Ele tem todos os atributos que um guarda-redes de alto nível exige. Acreditamos que é a escolha ideal para esta equipa, trará grande qualidade, terá muito sucesso e será um guarda-redes de ponta no Manchester City e na seleção”, expressou o diretor do futebol dos ‘citizens’, o português Hugo Viana.



Trafford vai concorrer na baliza do Manchester City com o brasileiro Ederson, o alemão Stefan Ortega e Marcus Bettinelli, outro dos seis reforços oficializados pelo clube para a próxima época, a par do defesa esquerdo argelino Rayan Ait-Nouri, do neerlandês Tijjani Reijnders e do norueguês Sverre Nypan, ambos médios, e do extremo francês Rayan Cherki.