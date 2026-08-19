Guarda-redes japonês Zion Suzuki reforça Aston Villa proveniente do Parma

Zion Suzuki, de 23 anos, nascido nos Estados Unidos, filho de pai ganês e mãe japonesa, jogava no Parma desde julho de 2024, depois de passagens pela Bélgica (Sint-Truiden) e Japão (Urawa Red Diamonds).



O guarda-redes, que representou o Japão no Mundial2026, disputou 57 jogos na Série A italiana, mas nunca participou em competições europeias.



Em meados de agosto, Suzuki esteve sob o radar dos franceses do Paris Saint-Germain, mas, segundo a imprensa especializada, a contratação não se concretizou devido ao valor da comissão exigida pelos seus agentes.



“O Parma anuncia a transferência de Zion Suzuki para o Aston Villa. Boa sorte, Zion”, refere o Parma em comunicado. O Aston Villa confirmou a transferência sem especificar a duração do contrato ou o valor da transferência.



