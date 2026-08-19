Futebol Internacional
Guarda-redes japonês Zion Suzuki reforça Aston Villa proveniente do Parma
O guarda-redes japonês Zion Suzuki é o mais recente reforço dos ingleses do Aston Villa, proveniente dos italianos do Parma, anunciaram hoje os dois clubes de futebol.
Zion Suzuki, de 23 anos, nascido nos Estados Unidos, filho de pai ganês e mãe japonesa, jogava no Parma desde julho de 2024, depois de passagens pela Bélgica (Sint-Truiden) e Japão (Urawa Red Diamonds).
O guarda-redes, que representou o Japão no Mundial2026, disputou 57 jogos na Série A italiana, mas nunca participou em competições europeias.
Em meados de agosto, Suzuki esteve sob o radar dos franceses do Paris Saint-Germain, mas, segundo a imprensa especializada, a contratação não se concretizou devido ao valor da comissão exigida pelos seus agentes.
“O Parma anuncia a transferência de Zion Suzuki para o Aston Villa. Boa sorte, Zion”, refere o Parma em comunicado. O Aston Villa confirmou a transferência sem especificar a duração do contrato ou o valor da transferência.
O guarda-redes, que representou o Japão no Mundial2026, disputou 57 jogos na Série A italiana, mas nunca participou em competições europeias.
Em meados de agosto, Suzuki esteve sob o radar dos franceses do Paris Saint-Germain, mas, segundo a imprensa especializada, a contratação não se concretizou devido ao valor da comissão exigida pelos seus agentes.
“O Parma anuncia a transferência de Zion Suzuki para o Aston Villa. Boa sorte, Zion”, refere o Parma em comunicado. O Aston Villa confirmou a transferência sem especificar a duração do contrato ou o valor da transferência.