Guarda-redes João Virgínia deixa o Everton no final da época

“O Everton pode confirmar que Ashley Young, Asmir Begovic e João Virgínia vão deixar o clube quando os seus contratos expirarem no próximo mês”, indicaram os ‘toffees’ na sua página oficial na internet.



O emblema assinala o percurso dos três jogadores pelo Everton, com Virgínia, de 25 anos, a assinar pela formação de Liverpool em agosto de 2018, proveniente dos sub-23 do Arsenal, clube em que jogou a partir dos juniores, após deixar o Benfica.



O guarda-redes ainda foi emprestado em 2021/22 ao Sporting, disputando oito jogos pelos ‘leões’ (um na Liga portuguesa, um na Liga dos Campeões, quatro na Taça de Portugal e dois na Taça da Liga).



Juntamente com João Virgínia, saem dois veteranos, o guarda-redes Asmir Begovic, internacional bósnio de 37 anos, e o lateral inglês Ashley Young, internacional inglês e que foi campeão pelo Manchester United, de 39 anos.