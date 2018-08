Guarda-redes Joe Hart deixa Manchester City e assina pelo Burnley

Comentários 07 Ago, 2018, 13:49 | Futebol Internacional

Joe Hart, jogador dos ‘citizens’ desde 2007, esteve nas duas últimas épocas emprestado ao Torino e ao West Ham.



Na equipa de Pep Guardiola deixou de ter lugar, primeiro com a titularidade de Claudio Bravo e, depois, com a chegada na última época do ex-guarda-redes do Benfica Ederson.



No Burnley, Hart vai compensar a ausência de Nick Pope, terceiro guarda-redes de Inglaterra no Mundial2018 na Rússia, que se lesionou num ombro, em jogo da Liga Europa.