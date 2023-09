Guarda-redes José Sá renova com Wolverhampton até 2027 com mais um ano de opção

José Sá, de 30 anos, que conta no seu palmarés com um título nacional com as cores do FC Porto, está na terceira temporada nos Wolves, proveniente do Olympiacos, no verão de 2021, e com 82 jogos realizados é um dos elementos indiscutíveis do clube.



“Estamos entusiasmados pelo José [Sá] fazer parte deste próximo ciclo em que desempenhará um papel muito importante, dentro e fora de campo. Ele está animado e entende que, pessoas como ele, na posição dele, são realmente importantes”, disse o diretor desportivo Matt Hobbs.



José Sá, agora com contrato até 2027, com mais um de opção, sucedeu na baliza dos Wolves ao seu compatriota Rui Patrício e na primeira época em Inglaterra esteve onze jogos sem sofrer golos, o que lhe valeu ser nomeado jogador da temporada.



Na última época, José Sá elevou para 12 o seu recorde de jogos sem sofrer golos e esteve em destaque ao defender grandes penalidades contra o Fulham e o Nottingham Forest no Molineux, que contribuíram de forma decisiva para a conquista de pontos na luta pela permanência.



“Tem sido um jogador muito importante para nós e um líder fora de campo e está sempre a melhorar. [A renovação] é uma recompensa pelo seu trabalho árduo e, principalmente, mostra a sua importância para nós”, acrescentou Matt Hobbs.



Os Wolves seguem na 16.ª posição da tabela classificativa da Premier League, com quatro pontos, a 14 do líder Manchester City.