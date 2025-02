Guarda-redes Manuel Neuer prolonga ligação com o Bayern Munique por uma época

“Manuel Neuer estendeu o seu contrato com o Bayern Munique, que iria expirar no final desta temporada, por mais um ano, até 30 de junho de 2026. Será a 15.ª temporada do guarda-redes no clube”, informou o líder da Bundesliga, em comunicado.



O colega de equipa dos portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha defende a baliza do Bayern desde o verão 2011, ano em que chegou do Schalke 04, clube no qual se formou.



“Eu gosto, realmente, de jogar futebol e quero continuar a ser jogador do Bayern. Ainda estou com fome e ansioso por mais um ano neste clube especial. Sempre tivemos boas conversas e é uma boa sensação. Ainda temos muitos objetivos para atingirmos juntos”, manifestou Neuer, que completa 39 anos no próximo mês, citado pelo emblema bávaro.



Na carreira, Neuer, que soma mais de 500 jogos pelo Bayern, conquistou 11 campeonatos alemães, seis Taças alemãs e outras tantas Supertaças, bem como duas Ligas dos Campeões e duas Supertaças europeias, sendo que, pela seleção, que deixou em agosto de 2024, venceu um Mundial, em 2014.