Guarda-redes português Anthony Lopes reforça Angers e continua na Ligue 1

“O Angers SCO tem o prazer de anunciar a chegada de Anthony Lopes. O guarda-redes português assinou um contrato de dois anos com o clube, com opção de renovação por mais um ano”, informou o clube gaulês.



Anthony Lopes, de 35 anos e 14 vezes internacional por Portugal, terá a sua terceira experiência num clube francês, depois de toda uma carreira ao serviço do Lyon, desde os infantis e com 12 épocas nos seniores.



Em 2024/25, assinou pelo Nantes, no qual se manteve por duas temporadas, na última com 33 jogos, numa época em que o ‘canário’ desceu à segunda divisão, ao terminar o campeonato no 17.º e penúltimo lugar.



O guarda-redes, nascido em França, mas com nacionalidade portuguesa, estreou-se pela seleção das ‘quinas’ em 31 de março de 2015, depois de já ter um percurso pelos escalões de formação de Portugal, dos sub-17 aos sub-21.



