Guardiola admite que ficará feliz com a continuidade de Bernardo Silva no City

“Quero o melhor para o Bernardo e, se ele quiser ficar, ficarei mais do que feliz. Mas, não falo sobre esse assunto com ele. Quero o melhor para a família dele. Está aqui há nove anos e ele decidirá o que é melhor”, afirmou Pep Guardiola, na conferência de imprensa de antevisão do duelo de sábado com o Leeds United, da 13.ª jornada da Liga inglesa.



Bernardo Silva, que esta temporada tem o estatuto de capitão de equipa, está no Manchester City desde 2017/18 e termina contrato em junho de 2026.



Em nove temporadas no Etihad Stadium, o jogador de 31 anos conquistou uma Liga dos Campeões, seis edições da Premier League, incluindo o inédito ‘tetra’, duas da Taça de Inglaterra e quatro da Taça da Liga inglesa.