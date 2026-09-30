Guardiola apoia Manchester City em processo por infrações financeiras

“Quero que cada adepto do Manchester City saiba que estou aqui, mais do que nunca. Estou, sempre estive e sempre estarei ao lado do meu clube, do meu proprietário, do meu presidente, de Ferran (Soriano, diretor executivo), dos jogadores, da equipa técnica, de Enzo (Maresca, atual treinador) e de vocês, os nossos adeptos únicos”, escreveu na rede social X o técnico espanhol.



Guardiola deixou o clube inglês em maio, após 10 anos no comando, marcados por seis títulos de campeão inglês e uma Liga dos Campeões, mas mantém a ligação ao City Football Group com o papel de embaixador global, trabalhando como consultor dos clubes que pertencem ao grupo.



“Vamos deixar claro: vamos ultrapassar isto juntos. Amo-vos a todos”, escreveu, acompanhando a mensagem com uma fotografia junto de Khaldoon al-Mubarak, presidente do Manchester City.



Na terça-feira, uma comissão independente da Liga inglesa de futebol considerou que o Manchester City é culpado de todas as acusações relacionadas com “graves violações” das regras financeiras da competição ao longo de nove temporadas, incluindo a inflação artificial das receitas e a subavaliação dos custos em mais de 900 milhões de libras (mais de mil milhões de euros), acusações rejeitadas pelo clube.



O clube inglês, que se mostrou "desapontado e surpreso”, foi acusado em fevereiro de 2023 de 115 irregularidades financeiras relativas ao período entre a temporada de 2008/09 e 2017/18.



Os ‘citizens’, que podem recorrer até 02 de outubro, indicam ainda que estão “limitados em relação ao que se pode declarar até que todos os procedimentos futuros sejam concluídos”.



O clube pode enfrentar multas, proibição de contratar, perda de pontos, despromoção ou até exclusão da Premier League.



