Guardiola diz que City tem “poucas hipóteses” de dar a volta ao Real Madrid

“Temos poucas hipóteses de dar a volta. Vamos tentar, mas as possibilidades são poucas. Sabemos o que temos a melhorar. É um resultado complicado, mas faltam seis dias para o segundo jogo e tentaremos dar a volta junto aos nossos adeptos”, disse, em conferência de imprensa.



Os ‘citizens’, campeões em 2022/23, foram derrotados em Madrid com três golos do médio uruguaio Federico Valverde, todos na primeira parte, um desfecho que Guardiola considerou “merecido” para o Real Madrid, recordista de troféus da principal competição europeia de clubes (15).



Valverde, que pela primeira vez assinou um ‘hat-trick’, aos 20, 27 e 42 minutos, confessou que qualquer jogador “sonha com noites destas” e admitiu que a partida no Estádio Santiago Bernabéu “foi a melhor” da sua carreira, “particularmente em termos de golos marcados”.



“Hoje, desfrutei muito do futebol. Há muito que não desfrutava de um jogo desta maneira. Estou feliz, sobretudo pela vitória da equipa”, disse o médio dos ‘merengues’, que chegaram aos oitavos de final após eliminarem o Benfica no play-off.



Já o internacional português Bernardo Silva, capitão do City, frisou a “frustração” da equipa inglesa por não ter marcado qualquer golo, porém mostrou-se crente numa reviravolta da eliminatória em Manchester, na próxima semana.



“Acreditamos que é possível, porque no futebol acontecem muitas coisas. Com um 3-0 é mais difícil. Neste momento, sentimo-nos todos mal e vemos o quadro demasiado negro, mas amanhã é um novo dia e na próxima semana vamos acreditar que poderemos passar”, comentou.



Real Madrid e Manchester City reencontram-se na terça-feira, em Inglaterra, para a segunda mão dos oitavos de final da ‘Champions’, sendo que o vencedor da eliminatória irá defrontar Atalanta ou Bayern Munique nos ‘quartos’.

