Guga troca Rio Ave pelo Beijing Guoan

”, refere o emblema.O médio, de 26 anos, deixa o Rio Ave, depois de três anos em Vila do Conde, numa carreira iniciada na formação do Benfica, no qual jogou nos vários escalões até à equipa B, passando depois pelos gregos do Panetolikos e pelo Famalicão.No Beijing Guoan, Guga encontra o técnico português Ricardo Soares, que assinou pelos chineses em junho e renovou contrato até 2025.