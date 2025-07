Guilherme Fernandes cedido pelo Betis ao Valladolid

A informação foi avançada pelo Bétis, clube que conta com o futebolista português desde 2023/24, então ainda por empréstimo do Estrela da Amadora e, depois, a título definitivo, embora tenha jogado apenas na equipa B da formação andaluza.



Guilherme Fernandes fez a formação no Nacional, Sporting, clube em que esteve aos juvenis, Belenenses e Benfica, até se vincular, já nos seniores, ao Amora e, posteriormente, ao Estrela da Amadora, no qual também jogou apenas pelos sub-23 e equipa B.