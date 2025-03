Guiné-Bissau perde em casa com Burkina Faso e complica apuramento para Mundial

Em jogo realizado no Estádio 24 de Setembro em Bissau, perante pouca assistência, a seleção guineense, orientada pelo técnico português Luís Boa Morte, entrou praticamente a perder, graças a um golo madrugador do Burkina Faso, logo aos seis minutos, marcado por Lassina Traoré, jogador dos ucranianos do Shakhtar Donetsk que 'bisou' aos 73 minutos de jogo.



O golo da Guiné-Bissau foi apontado por Zidane Banjaqui, avançado do Feirense, aos 36 minutos.



Com esta derrota, a terceira consecutiva, a Guiné-Bissau caiu para a quarta posição do Grupo A, com seis pontos, menos cinco do que o Burkina Faso, segundo, e a sete do Egito, líder do grupo, com menos um jogo.



O próximo jogo da Guiné-Bissau será em setembro contra a Serra Leoa, atualmente na terceira posição do grupo.



Após o jogo, Luís Boa Morte disse compreender a instisfação por parte dos adeptos, referindo que “o povo não está contente” pelos resultados obtidos, mas pediu “calma” e prometeu “chegar lá”, em referência ao projeto que lidera.



“Matematicamente ainda é possível, mas é difícil com este resultado”, afirmou Boa Morte, em alusão ao apuramento para o Mundial.



O selecionador guineense escusou-se a comentar a ameaça dos jogadores em tomar “medidas severas” se os prémios em atraso (por vitórias e empates) não forem pagos e ainda se as condições de viagens e treinos não forem melhoradas.