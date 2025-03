Guiné-Bissau vence Serra Leoa para o Mundial2026

No jogo realizado na Libéria, devido ao castigo do campo da Serra Leoa, os comandados de Boa Morte não conseguiram, durante toda a partida, suplantar a bem escalonada linha defensiva da equipa visitada.



O avançado Mustapha Bundu inaugurou o marcador, aos 19 minutos, após um erro do setor defensivo guineense.



Aos 61, foi Musa Noah Kamara a bater o guarda-redes Manuel Baldé, que alinha no Penafiel.



Pouco depois, aos 68, a Guiné-Bissau reduziu, pelo ponta de lança do Portimonense Tamble Monteiro.



Ibrahim Turay fixou o resultado final em 3-1, já em período de descontos, aos 90+6.



Com esta derrota, a Serra Leoa subiu ao segundo lugar do Grupo A, com oito pontos, menos dois do que o Egito, enquanto a Guiné-Bissau "caiu" para o terceiro posto, com seis.



A Guiné-Bissau volta a jogar na segunda-feira, em Bissau, desta feita diante do Burkina Faso.