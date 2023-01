Gustavo Alfaro deixa de treinar o Equador

Em comunicado, a FEF informou que “”.Com Alfaro no comando técnico, a seleção equatoriana qualificou-se para um Mundial pela quarta vez na sua história, embora no Qatar2022 não tenha conseguido passar a fase de grupos.O Equador disputou, no entanto, a Copa América2021, no Brasil, na qual obteve três empates e uma derrota na fase de grupos, tendo sido derrotada nos quartos de final por 3-0 pela Argentina, que se sagrou campeã.Nas eliminatórias sul-americanas para o Mundial2022, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu seis, com um balanço de 27 golos marcados e 17 sofridos, o que lhe permitiu terminar em quarto lugar, apurando-se diretamente para a fase final.