Gustavo Henrique vai deixar Flamengo para reencontrar Jorge Jesus no Fenerbahçe

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que tem um acordo inicial com o Fenerbahçe envolvendo o defesa Gustavo Henrique. O atleta viajou para realizar exames médicos na Turquia", escreveu o 'Fla' na rede social Twitter.



Por sua vez, também através da mesma rede social, o emblema de Istambul confirmou um "princípio de acordo" com o jogador, de 29 anos, e o clube do Rio de Janeiro.



Caso a transferência seja confirmada, Gustavo Henrique, que está no Flamengo desde 2020, será o segundo jogador do 'mengão' a ingressar no Fenerbahçe no último mês, após a contratação do médio brasileiro Willian Arão.



Jorge Jesus procura colocar o Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com a equipa turca a receber o Dínamo Kiev na quarta-feira, depois do empate sem golos na primeira mão.