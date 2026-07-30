Gustavo Sá apresentado no Olympiacos por empréstimo do Nottingham Forest

“Sinto-me honrado por fazer parte deste clube. Conheço-o bem. Sabemos, em Portugal, que é o melhor clube da Grécia. É uma grande responsabilidade, mas estou aqui para isso”, afirmou o jogador, aos meios oficiais do emblema grego.



O internacional jovem português, de 21 anos, considerou a transferência “o passo certo” para a sua carreira e prometeu acrescentar “qualidade e espírito de equipa” ao conjunto orientado pelo espanhol José Luis Mendilibar.



Gustavo Sá deixa o Famalicão após oito temporadas no clube, no qual cumpriu parte da formação e chegou à equipa principal na época 2022/23.



O médio tornou-se uma das principais figuras do projeto famalicense, somando 12 golos e 15 assistências em 120 jogos pelas várias equipas do clube minhoto.



Antes de integrar o Nottingham Forest, Gustavo Sá vai prosseguir a carreira no campeonato grego, aproveitando a ligação entre os dois clubes, ambos detidos pelo empresário Evangelos Marinakis.



