Gustavo Varela valorizou "etapas" para "mostrar serviço" e servir sub-21 lusos

Varela, de 21 anos, tem protagonizado uma carreira profissional em ascensão após ter concluído a sua formação no Benfica, emblema pelo qual se estreou como profissional via equipa B e se afirmou na II Liga portuguesa. Na época transata, o atacante foi emprestado ao Gil Vicente, pelo qual impressionou na temporada de estreia na I Liga e despertou o interesse dos italianos do Monza, para os quais se transferiu no presente verão.

"Ter passado por todas estas etapas tem-me ajudado muito. O meu trabalho também me ajuda muito a que possa conseguir mostrar serviço, e agora é continuar", comentou, em declarações concedidas no Aeroporto Humberto Delgado, momentos antes de a comitiva portuguesa partir rumo a Plovdiv, na Bulgária, onde na sexta-feira defrontará a seleção local, em Pazardzhik, pelas 16:30 portuguesas.

Com sete jornadas disputadas, Portugal lidera o Grupo B de qualificação para o Euro2027 de sub-21, com 19 pontos, mais cinco do que a República Checa, com 14, seguindo-se a Escócia, com mais um jogo, e a Bulgária, ambas com 11.

Gustavo Varela tem protagonizado um início de época promissor no Monza, com seis golos em cinco jogos realizados, registo que poderá ser levado em conta pelo selecionador Luís Freire para atacar a baliza búlgara e que o avançado coloca ao dispor da equipa.

"Tento fazer o meu melhor. Sei que, ao fazê-lo na equipa que estou a representar, estou sempre mais perto de ficar e representar a seleção, que é o que todos os jogadores querem. É continuar sempre a tentar fazer o meu melhor" prometeu, apontando ao jogo de sexta-feira.

Apesar de reconhecer o bom início de etapa em solo transalpino, Gustavo Varela não `embandeira em arco` e promete "continuar a trabalhar" no sentido de justificar eventuais oportunidades.

"Estamos muito no início da época. Acho que tenho de continuar a trabalhar e a mostrar-me, é isso que todos os jogadores querem", rematou o goleador português, que contabiliza três golos no apuramento para o Europeu de sub-21.

Esta janela competitiva antecederá o fim da fase de qualificação, com os últimos três jogos entre setembro e outubro. Portugal visita a Bulgária em 25 de setembro, cinco dias antes de receber Gibraltar, a 30, concluindo o apuramento em casa diante da República Checa, em 06 de outubro.

A equipa das `quinas` poderá garantir a qualificação já diante da Bulgária, caso vença o encontro e a República Checa não vença no Azerbaijão.

O Campeonato da Europa de sub-21 realiza-se no próximo ano, na Albânia e na Sérvia.