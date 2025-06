Gyökeres dispensado da seleção da Suécia

Em comunicado divulgado no site oficial, a federação nórdica referiu que o jogador, de 26 anos, vai deixar a concentração da equipa que decorre em Bosön, embora sem especificar o tipo de lesão e a extensão da mesma.



“Viktor Gyökeres terá de recuperar de uma pequena lesão e, por isso, não está disponível para os jogos com Hungria e Argélia. Depois de consultada a equipa médica, tomou-se a decisão de dispensar o Viktor”, assinalou a federação sueca.



O goleador leonino, melhor marcador da última edição da I Liga portuguesa, com 39 golos marcados, e que assinou um total de 54 tentos em 52 encontros oficiais pelos verdes e brancos, tinha sido chamado pelo selecionador Jon Dahl Tomasson para os encontros de preparação com Hungria, na sexta-feira, e Argélia, no dia 10 de junho.



Com ascendência húngara, Gyökeres vai falhar a visita ao país de origem do seu pai, numa época em que foi o melhor marcador do escalão C da Liga das Nações, com nove golos em seis encontros, ajudando a Suécia a subir à Liga B.



Esta é a segunda baixa de peso na Suécia, após o avançado Alexander Isak, do Newcastle, ter saído das opções na semana passada, igualmente por lesão, contraída na última partida dos ‘magpies’ na Liga inglesa.