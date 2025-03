Gyökeres e Dahl na seleção da Suécia

Apesar de alguns problemas físicos vividos nos últimos dois meses, Gyökeres foi chamado pelo selecionador sueco, o dinamarquês Jon Dahl Tomasson, para os duelos particulares com Luxemburgo e Irlanda da Norte, numa altura em que a Suécia prepara o arranque da qualificação para o Mundial2026.



De acordo com a imprensa desportiva portuguesa, o Sporting terá mesmo solicitado à federação sueca a dispensa do avançado de 26 anos, de forma a poder regressar à sua melhor forma durante a pausa das seleções, mas Gyökeres acabou mesmo por ser chamado por Tomasson.



Gyökeres tem 26 internacionalizações e 15 golos pela Suécia e, esta época, pelo Sporting, soma 39 golos em todas as provas, 27 na I Liga, competição em que lidera a lista de melhores marcadores.



O avançado vai ter a companhia Samuel Dahl, lateral de 22 anos que está a representar o Benfica por empréstimo nesta segunda parte da temporada.



Dahl está assim de regresso à seleção escandinava, que representou apenas uma vez, em janeiro de 2024, também num particular, mas com a Estónia (2-1), numa partida em que alinharam apenas jogadores que atuavam no futebol sueco (Dahl representava o Djurgarden).



A Suécia vai ter dois particulares neste mês de março, já que tem a sua situação resolvida na Liga das Nações, tendo assegurado a subida à Liga B.



Os suecos visitam o Luxemburgo em 22 de março e recebem a Irlanda de Norte em 25.