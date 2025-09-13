Gyökeres fatura na vitória do Arsenal

No Estádio Emirates, em Londres, o médio espanhol Martin Zumimendi, contratado este verão à Real Sociedad, abriu o ativo aos 32 minutos, voltando a marcar aos 79, já depois de a 'máquina' sueca ter apontado um golo logo no recomeço do segundo tempo (46).



Com os três pontos o Arsenal ascendeu provisoriamente ao primeiro lugar da Premier League, com nove pontos, os mesmos do campeão Liverpool, que defronta no domingo o Burnley, depois de ter batido a formação de Arteta na última jornada.



Por seu turno, o Nottingham Forest, que estreou hoje o novo técnico Ange Postecoglou, sucessor do português Nuno Espírito Santo, está em 14.º com quatro pontos.



O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, conseguiu o primeiro sucesso no campeonato, ganhando à 'justa' ao Leeds United (1-0), graças a um autogolo do defesa sueco Gabriel Gudmundsson, aos 90+4, seguindo em 10.º com cinco pontos.



Acima na tabela, em terceiro, segue o Bournemouth, que somou a terceira vitória consecutiva frente ao Brighton (2-1), com golos de Alex Scott (18) e do ganês Antoine Semenyo (61), contra um do japonês Kaoru Mitoma (48), e soma nove pontos.



O Everton, sexto com sete pontos, empatou a zero com o Aston Villa (19.º, com dois pontos), enquanto o Sunderland empatou, também sem golos, na visita ao Crystal Palace (oitavo com seis pontos), estando no sétimo lugar com os mesmos sete pontos.



O avançado alemão Nick Woltemade deu os três pontos ao Newcastle na receção ao Wolverhampton, comandado pelo técnico luso Vítor Pereira, apontando aos 29 minutos o único golo da partida.



Os portugueses Toti e Rodrigo Gomes foram titulares nos 'wolves', que seguem no último posto da tabela, ainda sem pontos.



O Newcastle é nono com cinco pontos, tendo conquistado hoje a primeira vitória na presente edição da Premier League.