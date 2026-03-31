Gyökeres põe Suécia no Campeonato do Mundo





(Com Lusa)

Elanga, aos 19 minutos, adiantou os suecos, mas Zalewski, aos 33, empatou para os polacos, antes de Lagerbielke, central do Sporting de Braga, recolocar os nórdicos na frente em cima do intervalo, aos 44.Contudo, Swiderski deixou tudo igual aos 55, sendo necessário esperar pelos derradeiros instantes para que odo Sporting fizesse soar a festa em Solna, numa partida em que a Polónia teve três jogadores do FC Porto em ação, com Bednarek e Kiwior como titulares e Pietuszewski a entrar no segundo tempo.A Suécia, finalista em 1958 e terceira classificada em 1950 e 1994, vai integrar o Grupo F do Mundial, com Países Baixos, Japão e Tunísia, após ter falhado a edição de 2022, em contraste com a Polónia, que tinha chegado aos ‘oitavos’ no Qatar e agora fica de fora.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.