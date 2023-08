Haaland eleito melhor jogador para a UEFA, Guardiola o melhor treinador

Na cerimónia realizada no Fórum Grimaldi, no Mónaco, o avançado Haaland bateu o belga Kevin De Bruyne, seu companheiro de equipa, e o argentino Lionel Messi, e, aos 22 anos, venceu pela primeira vez este prémio da UEFA, numa temporada em que somou 52 golos em todas as competições, incluindo um novo recorde na Premier League (36). Foi ainda o melhor marcador da edição anteriores da Liga dos Campeões, com 12 golos.



"Estou a viver um sonho. Este era meu sonho quando era jovem. Fazer isso junto com os meus companheiros é algo especial. Estou muito feliz e isso dá-me muita motivação para continuar a trabalhar para conquistar mais troféus. Estou muito feliz", afirmou Haaland, na altura em que recebeu o prémio das mãos do presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.



Já Pep Guardiola, que falhou a cerimónia por estar a recuperar de uma operação às costas, bateu os italianos Simone Inzaghi (Inter Milão) e Luciano Spalletti (Nápoles) para voltar a conquistar o galardão (recebeu-o em 2008/09 e 2010/11), após uma temporada quase perfeita no Manchester City, em que alinham os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.



Além da inédita 'Champions', o técnico catalão levou o emblema inglês à conquista da Premier League e da Taça de Inglaterra, completando o chamado 'treble'.



"Admito que, às vezes, o Pep é um pouco assustador quando grita comigo. Mas, gosto disso. Está a tentar algo no meu cérebro que acha que eu não tenho. Está a tentar fazer de mim ainda melhor jogador", confessou Haaland.



Os vencedores dos prémios da UEFA são escolhidos por um júri composto por treinadores e jornalistas, após uma pré-seleção inicial dos nomeados ser feita pelo grupo de estudos técnicos da UEFA, de acordo com o seu desempenho.



Na mesma cerimónia, o histórico antigo internacional alemão Miroslav Klose, e agora treinador, recebeu o prémio Presidente da UEFA 2023 devido aos "feitos notáveis" alcançados como jogador, também pela "excelência profissional e pessoal" e pelo 'fair-play' demonstrado em toda a carreira.



Klose é o melhor marcador de sempre em mundiais (16), além de ter conquistado o título com a Alemanha, em 2014, e durante a carreira foi protagonista de vários episódios a favor da verdade desportiva.



Primeiro, em 2005, quando, ao serviço do Werder Bremen, disse ao árbitro para reverter uma grande penalidade a seu favor, assumindo que tinha 'mergulhado', e, anos mais tarde, com a Lazio, pedindo ao juiz da partida para a anular um golo seu, por mão na bola.