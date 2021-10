Haaland tem lesão na anca e desfalca Borussia Dortmund

”, revelou o treinador Marco Rose, na antevisão da visita no sábado ao Arminia Bielefeld, na nona jornada da Liga alemã.O técnico explicou que o goleador norueguês, que tem 13 golos, mas que esta época já falhou três jogos devido a lesão, está desanimado por ter nova lesão apenas uma semana após ter regressado.”, adiantou o treinador da formação de Dortmund.Um dos jogos que Haaland perdeu foi a receção ao Sporting, na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões, que os alemães venceram por 1-0. Na quinta jornada, dentro de um mês, em 24 de novembro, será o Dortmund a visitar o Estádio José Alvalade.

Entretanto, também Haaland reagiu publicamente à lesão, com o jogador a dizer em mensagem na rede social Twitter que “é tempo de focar” na sua recuperação e que irá voltar “mais forte”.