Haaland torna-se o melhor marcador numa edição da Premier League

O ponta de lança internacional norueguês, de 22 anos, tinha igualado o registo dos ingleses Alan Shearer e Andy Cole no domingo, com o 34.º golo na edição 2022/23, tendo agora imposto um novo recorde, ao marcar o segundo tento dos "citizens", aos 70 minutos, no jogo em atraso da 28.ª ronda.



Cole e Shearer marcaram 34 golos ao serviço do Newcastle, na temporada 1993/94, e Blackburn Rovers, em 1994/95, respetivamente, numa altura em que a prova tinha 42 jornadas, e não as atuais 38.



O recorde absoluto de golos marcados numa temporada no campeonato inglês pertence a Dixie Dean, autor de 60, em 1927/28, com a camisola do Everton.



O golo marcado frente aos "hammers" foi o 51.º de Haaland na presente temporada contabilizando todas as competições.



O City recuperou a liderança da Premier League, somando agora 79 pontos, mais um do que o Arsenal, segundo colocado, sendo que o conjunto comandado por Pep Guardiola, em que alinham os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva, tem menos uma partida do que os "gunners".