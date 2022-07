Hajduk Split vence em Varazdin antes de receber Vitória de Guimarães

O Hajduk Split venceu hoje em casa do Varazdin por 2-0, na Liga croata de futebol, e segue 100% vitorioso no campeonato após dois jogos, antes de receber na quinta-feira o Vitória de Guimarães, para a Liga Conferência Europa.