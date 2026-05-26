Hakimi e Brahim Díaz encabeçam convocatória de Marrocos para o Mundial





(Com Lusa)





Segundo jogador com mais internacionalizações pelos 'leões do Atlas' (95), atrás do recordista Noureddine Naybet, ex-defesa central do Sporting, o lateral direito Hakimi prepara-se para disputar a principal competição internacional de seleções pela terceira vez, no dia em que regressou aos treinos pelo Paris Saint-Germain ao fim de quase um mês de paragem, devido a lesão.Achraf Hakimi tinha sofrido problemas musculares na coxa direita na vitória caseira sobre os alemães do Bayern Munique (5-4), em 28 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, mas está apto para o jogo decisivo da mais importante prova europeia de clubes.O pentacampeão francês e campeão intercontinental Paris Saint-Germain enfrentará o Arsenal, campeão inglês 22 anos depois, no sábado, em Budapeste, sendo que a equipa dos internacionais portugueses Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos procura revalidar o título conquistado pela primeira vez na época passada.Hakimi vai juntar-se, depois, aos trabalhos de Marrocos, cujo selecionador Mohamed Ouahbi convocou ainda Brahim Díaz, avançado dos espanhóis do Real Madrid, bem como os estreantes Ayoube Amaimouni, dos alemães do Eintracht Frankfurt, e Ayyoub Bouaddi, dos franceses do Lille, que se tornou elegível para representar os africanos há apenas duas semanas.De fora das opções ficou o avançado Yanis Begraoui, do Estoril Praia, que integrou a pré-convocatória para o estágio dos ‘leões do Atlas’, terminado hoje com uma goleada sobre o Burundi num jogo particular (5-0), em Salé.Declarado campeão africano depois da polémica final da Taça das Nações Africanas de 2025, apesar de ter perdido como anfitrião frente ao Senegal, Marrocos defrontará o pentacampeão mundial Brasil e os regressados Escócia e Haiti no Grupo C da primeira fase do Mundial2026.Os 'leões do Atlas' vão participar pela sétima vez, e terceira seguida, tendo atingido o melhor resultado de sempre de uma seleção africana em 2022, no Qatar, ao ficarem no quarto lugar, após afastarem Portugal nos 'quartos'.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e integra pela primeira vez 48 seleções, incluindo Portugal, num total de 104 jogos, sob inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.Lista dos 26 convocados:- Guarda-redes: Yassine Bounou (Al Hilal, Ara), Munir El Kajoui (Berkane) e Ahmed Tagnaouti (FAR Rabat).- Defesas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fra), Noussair Mazraoui (Manchester United, Ing), Zakaria El Ouahdi (Genk, Bel), Nayef Aguerd (Marselha, Fra), Chadi Riad (Crystal Palace, Ing), Issa Diop (Fulham, Ing), Redouane Halhal (Malines, Bel), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven, Hol) e Youssef Belammari (Al Ahly, Egi).- Médios: Sofyan Amrabat (Betis, Esp), Azzedine Ounahi (Girona, Esp), Neil El Aynaoui (Roma, Ita), Samir El Mourabet (Estrasburgo, Fra), Bilal El Khannouss (Estugarda, Ale), Ismael Saibari (PSV Eindhoven, Hol) e Ayyoub Bouaddi (Lille, Fra).- Avançados: Brahim Díaz (Real Madrid, Esp), Gessime Yassine (Estrasburgo, Fra), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt, Ale), Abde Ezzalzouli (Betis, Esp), Chemsdine Talbi (Sunderland, Ing), Ayoub El Kaabi (Olympiacos, Gre) e Soufiane Rahimi (Al Ain, EAU).