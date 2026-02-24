Hakimi será julgado por uma acusação de violação

“Hoje em dia uma acusação de violação basta para justificar um julgamento, mesmo quando a contrariei e demonstrei que é falsa. É tão injusto para os inocentes como para as vítimas reais”, escreveu o lateral, na sua conta na rede social X, garantindo que “espera com calma este julgamento” e que acredita “a verdade seja revelada publicamente”.



Hakimi será julgado por um tribunal criminal da região de Paris, depois de ter sido acusado formalmente em março de 2023, pouco depois de uma mulher ter apresentado a queixa na esquadra de Nogent-sur-Marne, nos arredores de Paris.



Na acusação, a jovem, então com 24 anos, garantiu ter sido convidada por Hakimi para a residência do jogador marroquino, em Boulogne-Billancourt, região situada a cerca de 10 quilómetros do centro da capital francesa, acabando depois por o acusar de a ter violado.



Hakimi negou, desde o início, qualquer violação, admitindo apenas abraços e beijos mútuos e consentidos.



Em declarações ao canal Franceinfo, a advogada do internacional marroquino, Fanny Colin, lamentou que o processo tenha sido montando “baseando-se unicamente na palavra de uma mulher que colocou obstáculos a todas as investigações”, além de se ter negado submeter-se “a todos os exames médicos e de ADN” e de ter recusado “a peritagem ao seu telemóvel”.



Rachel-Flore Pardo, advogada da alegada vitima, tinha referido em 2025 que não iria tolerar “nenhuma campanha de desprestígio ou desestabilização”, admitindo que estas batalhas “sempre são difíceis”, ainda mais “quando se denunciam contra uma pessoa tão conhecida”.



Hakimi é colega dos portugueses Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, ficando agora a dúvida se vai ser utilizado na quarta-feira frente ao Mónaco, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

