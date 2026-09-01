Hamburgo garante Fábio Vieira em definitivo





(Com Lusa)

A equipa da Liga alemã indicou que Fábio Vieira assinou um contrato de longa duração, mas não revelou o valor da transferência, que, de acordo com a imprensa, é de nove milhões de euros.“Estou muito feliz por estar de volta. Já conheço o clube, os adeptos e muitos dos meus companheiros de equipa, por isso é muito bom fazer de novo parte do clube. Sabia desde o início que regressar podia ser uma oportunidade. Senti quanto o Hamburgo desejava trazer-me de volta. Agora estou cá de novo e mal posso esperar por começar”, assumiu.Na última temporada, Fábio Vieira, de 26 anos, fez 31 jogos pelo Hamburgo, marcando sete golos e contribuindo com cinco assistências.Formado no FC Porto, o médio ofensivo estreou-se na equipa principal em 2019/20, mudando-se em 2022/23 para o Arsenal, que ainda o emprestou aos ‘dragões’ em 2024/25.