Hansi Flick é o novo treinador do FC Barcelona

”, indicou o clube, após o compromisso assinado na presença do presidente, Joan Laporta, e do diretor desportivo, Deco.O clube adianta na sua página oficial, que o "Barça" garante “”, com experiência quer a nível de clubes, como da seleção (da Alemanha).O anúncio da chegada do germânico, de 59 anos, acontece poucos minutos depois de o emblema espanhol formalizar em comunicado o acordo de rescisão com o treinador e ex-futebolista Xavi Hernández, cuja saída foi anunciada na última semana e quando existia um contrato por mais uma temporada.Flick chega ao FC Barcelona num momento em que estava sem treinar, depois de ter sido despedido em setembro da "Mannschaft", na sequência da goleada sofrida pelos alemães diante do Japão (4-1).Pelos bávaros, conquistou um Mundial de clubes, uma Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, uma supertaça europeia, dois campeonatos, uma supertaça da Alemanha e uma Taça da Alemanha.