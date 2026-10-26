Harry Kane eleito o melhor jogador do mundo

O jogador do Bayern Munique recebeu o prémio pelas mãos de Ronaldo Nazário, vencedor do Ballon d’Or em 1997 e 2002.





Harry Kane ultrapassou, assim, Kylian Mbappé, segundo classificado, que se destacou, na última temporada, como melhor marcador da Liga dos Campeões e da La Liga, ao serviço do Real Madrid.



Ainda assim, e no que toca a golos, o internacional inglês voltou a levar a melhor, conquistando o prémio de maior goleador, ao qual acrescenta a primeira Bola de Ouro da carreira.





Na última época, Kane conquistou a Liga alemã, a Taça da Alemanha e a Supertaça, com um registo de 61 golos em 51 jogos pelo Bayern nas diferentes competições.



O ponta de lança esteve ainda ao serviço da seleção inglesa no Mundial2026, terminando em terceiro lugar, com seis golos marcados, em sete jogos.



No feminino, Alexia Putellas conquistou a Bola de Ouro pela terceira vez (2021 e 2021/22), sucedendo à sua compatriota Aitana Bonmatí, vencedora nas três edições anteriores.





(Com Lusa)