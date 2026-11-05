Futebol Internacional
Harry Kane estende ligação ao Bayern Munique
O avançado inglês Harry Kane prolongou o contrato com o Bayern Munique por mais duas épocas e meia, até ao verão de 2029, depois de conquistar a Bola de Ouro de 2026, anunciou hoje o clube alemão.
O internacional inglês, de 33 anos, chegou ao Bayern no verão de 2023, proveniente do Tottenham, manifestou estar já “focado no futuro” e o desejo de conquistar “muitos mais títulos” pelo clube.
“Sinto-me em casa no Bayern, adoro o clube, os adeptos e a cidade de Munique”, afirmou o jogador inglês, salientando ainda a equipa o treinador fantásticos que o Bayern tem.
Desde a transferência para Munique, em 2023, Kane soma 156 golos em 161 jogos oficiais pelos bávaros. Na temporada 2025/26, apontou 61 golos em 51 partidas, contribuindo para a conquista do campeonato e da Taça da Alemanha.
O presidente executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, manifestou satisfação pela renovação, considerando-a “uma notícia fantástica” para o clube, adeptos e Bundesliga.
“O vencedor da Bola de Ouro vai continuar no Bayern”, afirmou Dreesen, que destacou ainda os feitos alcançados pelo avançado desde a sua chegada.
“Sinto-me em casa no Bayern, adoro o clube, os adeptos e a cidade de Munique”, afirmou o jogador inglês, salientando ainda a equipa o treinador fantásticos que o Bayern tem.
Desde a transferência para Munique, em 2023, Kane soma 156 golos em 161 jogos oficiais pelos bávaros. Na temporada 2025/26, apontou 61 golos em 51 partidas, contribuindo para a conquista do campeonato e da Taça da Alemanha.
O presidente executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, manifestou satisfação pela renovação, considerando-a “uma notícia fantástica” para o clube, adeptos e Bundesliga.
“O vencedor da Bola de Ouro vai continuar no Bayern”, afirmou Dreesen, que destacou ainda os feitos alcançados pelo avançado desde a sua chegada.
(Com Lusa)