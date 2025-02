`Hat-trick` de Dembele e `bis` de Gonçalo Ramos no êxito do líder PSG em Brest

O médio Vitinha e o lateral-esquerdo Nuno Mendes figuraram no 'onze' titular, Gonçalo Ramos entrou aos 66 minutos, a tempo de marcar dois golos, enquanto João Neves, lesionado, ficou de fora.



Os parisienses impuseram-se no primeiro de três desafios entre os rivais gauleses, que se vão reencontrar em 11 de fevereiro no primeiro desafio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Depois de Bradley Barcola atirar ao poste, aos 19 minutos, o extremo assistiu Dembele para o primeiro golo, com a baliza deserta, aos 29 minutos, com que os forasteiros justificavam ao intervalo um inquestionável domínio.



Romain Del Castillo ainda igualou aos 50, com remate de fora da área, numa aparente reação do Brest, contudo, Dembele estava imparável e marcou, novamente, aos 56 e 62 minutos, primeiro em recarga oportuna para as redes desprotegidas e depois ao surgir desmarcado ao segundo poste e a bater o guarda-redes.



Ousmane Dembele, que a meio da semana já tinha marcado três golos ao Estugarda, na Liga dos Campeões, saiu aos 66 para dar o lugar a Gonçalo Ramos, que, aos 71, viu Ludovic Ajorque, em lance individual, atirar à entrada da área e reduzir para o 2-3, trazendo de volta a incerteza ao marcador, que foi o próprio português a dissipar, já aos 89 minutos, ao concluir um contra-ataque, no qual só teve de encostar para a baliza deserta, e, aos 90+7, em lance parecido, no qual aproveitou um ressalto para sentenciar.



Com este resultado, o PSG, que vinha de 1-1 caseiro com o Reims, lidera com 50 pontos, mais 13 do que o Marselha, que, no domingo, recebe o Lyon, que recentemente contratou o português Paulo Fonseca, enquanto o Brest, que apenas despertou na etapa complementar, é provisoriamente oitavo, com 28.



Ainda hoje, o Mónaco, adversário do Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, joga em casa com o Auxerre, sendo que um triunfo o iguala, à condição, ao Marselha no segundo posto.



O Lille, sexto, é anfitrião do St. Etiènne, 15.º.