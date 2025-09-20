Hat-trick de Harry Kane embala Bayern Munique para nova vitória

O internacional inglês resolveu o jogo em casa do Hoffenheim (4-1), com um golo a fechar a primeira parte (44 minutos), mais dois, ambos de grande penalidade, aos 48 e 77, e com Gnabry ainda a fechar a goleada nos descontos (90+9), dando a quarta vitória em quatro jogos no campeonato à formação de Munique.



Kane já lidera a lista de marcadores, com oito golos em quatro jornadas (mais três assistências), seguido por Guirassy, do Dortmund, com quatro.



O adversário do Sporting, que recebe os ‘leões’ na antepenúltima jornada da fase de liga da ‘Champions’, em 09 de dezembro, lidera agora a ‘Bundesliga’, com 12 pontos (18 golos marcados e três sofridos), seguido por Dortmund e Colónia, ambos com sete, mas que ainda não jogaram.



Em outros jogos hoje da quarta jornada, o Hamburgo, com Fábio Vieira a titular e Balde a sair do banco, aos 74 minutos, conseguiu a primeira vitória no campeonato, ao receber e bater o Heidenheim, por 2-1.



Fábio Vieira assistiu para o golo de Rayan Philippe, aos 59, já depois de Vuskovic ter feito o primeiro, aos 42.



Também nesta ronda, o Werder Bremen caiu com estrondo em casa, diante do Friburgo (3-0), tal como o Augsburgo na receção ao Mainz (1-4) e mesmo com os visitantes reduzidos a 10 a partir dos 53 minutos.



Ainda hoje, o Leipzig recebe o Colónia, a partir das 17:30 (horas de Lisboa), estando mais três jogos programados para domingo, entre os quais a receção do Leverkusen, adversário do Benfica, ao Borussia Moenchengladbach, e do Dortmund ao Wolfsburgo.